В связи с ростом заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю, ослабление карантина отменяется в Волынской и Донецкой областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, будут закрыты детские сады и гостиницы. Под запрет также попадают спортивные и религиозные мероприятия. В Донецкой области также остановят междугороднее автобусное сообщение.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", —сказал Ляшко.

До этого мы писали, что в Житомирской области власти решили не ослаблять карантин, поскольку в период с 1 по 4 июня включительно было зафиксировано 123 новых случая заражения коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса также зафиксирована в Славянске. По информации мэра города, заразились люди, которые работают на одном предприятии. В то же время "Укрзализныця" прекратила продавать туда билеты.