Власти Малайзии распорядились ослабить коронавирусный карантин с 10 июня. В грядущую среду в стране возобновляются пассажирские перевозки между штатами, откроются парикмахерские, рынки и заведения культурного досуга. При этом международное сообщение все еще останется закрытым.

Об этом в воскресенье, 7 июня, заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин во время брифинга, передает New Straits Time.

В частности, он отметил, что 9 июня прекращает действовать Приказ об условном контроле за передвижением граждан (CMCO), а 10 июня вступит в силу Приказ о восстановительном контроле за передвижением (RMCO). Его действие продлится до 31 августа.

Это означает, что до конца лета в Малайзии будут действовать ряд ограничений, однако карантин в стране будет более мягким по сравнению с тем, который был введен там около двух месяцев назад.

На новом этапе будут разрешены поездки между штатами, за исключением тех районов, в которых сейчас сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

"Граждане, которые хочет посетить своих родителей, живущих в других штатах - им разрешается это делать.Однако я прошу вас, пожалуйста, помните о гигиене. Носите маски для лица, когда вы находитесь в общественных местах, и избегайте посещения перегруженных районов, когда вы возвращаетесь в свой родной город", - заявил глава правительства.

При этом Кабмин Малайзии пока не решился открыть границы для международного сообщения вплоть до 31 августа. Однако премьер отметил, что внутренний туризм будет разрешен с 10 июня.

"В течение периода внедрения RMCO будут смягчены дополнительные ограничения, чтобы позволить общественности выполнять свою повседневную деятельность при соблюдении стандартных санитарных норм", - сказал Мухиддин.

Почти все социальные, религиозные, деловые и образовательные мероприятия могут возобновляться поэтапно в рамках строгого контроля правительства. Власти также разрешили возобновить работу парикмахерских, открытых рынков (утренних и ноычных), музеев, развлекательных центров, концертных площадок, киностудий и других учреждений.

Спортивные мероприятия в Малайзии будут по прежнему запрещены, как минимум до 31 августа. Школы будут открываться поэтапно, и министерство образования вскоре сделает отдельное объявление по этому поводу. Кроме того, верующие смогут участвовать в богослужениях в мечетях.

Закрытыми останутся ночные клубы, тематические парки, караоке-центры.

Премьер Малайзии добавил, что если в период действия ослабленного карантина в стране будет наблюдаться всплеск случаев Covid-19, правительство без колебаний ужесточит ограничительные меры в наиболее зараженных районах или населенных пунктах.

За все время эпидемии коронавируса в Малайзии было выявлено 8 303 случая инфекции. Умерли 117 человек, выздоровели 6 635.

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