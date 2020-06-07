Наибольший прирост заболевших Covid-19 за сутки был зафиксирован во Львовской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Об этом в воскресенье, 7 июня, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 68, Черновицкой области - 54, а также в городе Киев - 43", - сказал глава Минздрава.

Слова Степанова о приросте коронавирусных больных за сутки - с 05:03. Видео: Минздрав в Фейсбук

Ранее мы писали, что от коронавируса в Украине выздоровели более 12 тысяч пациентов. С начала эпидемии от Covid-19 умерли 788 человек.

Напомним, что инфекцию в стране всего подхватили 26 999 человек, за сутки было подтверждно новых 485 случаев.