По состоянию на воскресенья, 7 июня, в Киеве зафиксированы 41 новый случай заражения коронавирусом. Скончались двое. Данных о выздоровевших нет. Общее число заболевших увеличилось до 3418 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны.

Так, на данный момент болеют коронавирусом 2 453 человека. Выздоровели в столице 888 украинцев. Умерли от болезни 77 киевлян. Под подозрением на коронавирус находятся 151 человек.

В это же время Виталий Кличко сообщил, что за сутки заболели 43 человека, умерли двое. Сведения о выздоровевших он тоже не назвал.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, остальные - на самоизоляции под контролем врачей. Среди заболевших - пятимесячный мальчик.

Всего, по данным Кличко, заболели также 3418 человек, скончались - 77.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев.

Вчера мы писали, что по информации на субботу, 6 июня, Киев второй день удерживал лидерство по количеству обнаруженных больных коронавирусом. Тогда в столице COVID-19 подтвердили у 83 человек. На втором месте оказалась Черновицкая область.