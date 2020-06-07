Число выздоровевших от Covid-19 в Украине с начала эпидемии превысило отметку в 12 тысяч человек. Умерли от этой болезни почти 800 человек.

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует пресс-служба министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, в Украине от коронавируса полностью оправились 12 054 человека. При этом вчера количество выздоровевших было составило 11 812. Таким образом, за сутки Covid-19 победили 242 пациента.

Летальных случаев коронавируса в стране к воскресенью стало больше на 11. Общее число смертей от этой инфекции составило 788.

От коронавируса в Украине выздоровели более 12 тысяч пациентов. Инфографика: Минздрав

Напомним, что коронавирус в Украине за все время эпидемии подхватили 26 999 человек, за сутки было подтверждно 485 случаев.

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