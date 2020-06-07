Власти Шри-Ланки заявили, что возобновят работу туристической сферы уже с первого дня августа. Для привлечения людей срок действия визы будет расширен с 30 дней до полугода.

Об этом сообщили в управлении по развитию туризма республики, передает "Коммерсантъ".

"Рассматривается вопрос о дальнейшем отдыхе для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы полететь на Шри-Ланку, туристу нужна будет справка об отсутствии коронавируса. При этом людям, которые будут отдыхать больше 10 дней, будут делать повторный тест на COVID-19.

До этого мы писали, что Греция начнет принимать туристов не только из Германии, Японии и еще 18 стран, но и из Украины. Отмена ограничений планируется уже с 1 июля.

Также "Страна" сообщала, что министры внутренних дел государств Европейского союза порекомендовали Еврокомиссии продлить ограничения на въезд для граждан других стран на 14 дней, до 1 июля.