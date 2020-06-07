Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил украинцев с праздником Святой Троицы.

Видео обращения священнослужителя в воскресенье, 7 июня, опубликовал канал "Интер" в YouTube.

"Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником в честь Святой живоначальной Троицы. Святая Троица - это не три Бога, это - один Бог, у которого три лица - лицо Отчее, лицо Сыновнее и лицо Святого Духа. Святая Троица создала видимый и невидимый мир. Отец восхотел, сын создал, а Святой Дух все оживотворил. Чтобы понять тайну Святой живоначальной Троицы, мы должны вспомнить про то, что на каждом творении, которое Бог создал, находится печать троического божества. Самая яркая печатка троического божества лежит на солнце. Солнечный круг прообразует собой Бога-Отца. Лучи света, которые выходят постоянно из этого круга света и спускаются на Землю, - это есть образ Бога-Сына. И то тепло, которое несут с собой эти лучи, это есть образ Святого Духа, который исходит от Отца и через Сына спускается на живое творение, все оживотворяет.

Каждый человек имеет на себе печать троического божества, каждый человек имеет разум, разум имеет свойство постоянно рождать мысль, а мысль несет с собой силу, которая помогает нам творить добрые дела в своей жизни. Человек должен беречь в себе образ Святой Троицы, чтобы он не был поврежден, а не повредить его можно тогда только, когда человек будет жить по Священным божественным законам, тогда человек сам становится священным, становится подобным нашему Святому Творцу и Создателю. Пусть каждый из нас выстраивает свою личную жизнь так, чтобы для нас всегда и везде упованием был небесный Бог-Отец, прибежищем - Сын, а покровом - Дух Святой. С праздником всех вас!" - сказал Онуфрий.

Онуфрий поздравил православных верующих с праздником Святой Троицы. Видео: YouTube/ Телеканал Интер (Inter TV channel)

Напомним, что украинские банки и Новая Почта недавно сообщали об изменениях графика работы в связи с Троицей.

Ранее мы публиковали открытки и поздравления к этому православному празднику.