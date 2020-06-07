В воскресенье, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и поздравил их с праздником Троицы.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы", - говорится в сообщении.

Зеленский уточнил, что каждый будет отмечать праздник по-своему. Кто-то – украшать дом кошенной травой и зелеными ветвями, кто-то молиться. А кто-то соберется за праздничным столом, почтив память тех и родни, кого уже нет.

"И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" рассказывала, что можно и нельзя делать на Троицу.

Напомним, в Украине в связи с Троицей три выходных подряд. Мы собрали информацию, как работают банки, Новая почта и Укрпочта 6, 7 и 8 июня.