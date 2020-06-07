Если украинские власти продолжат второй этап медицинской реформы, из-за которой стали закрываться больницы и тубдиспансеры, медики объявят масштабную забастовку.

Об этом в субботу, 6 июня, заявил директор Института сердца Борис Тодуров в эфире телеканала NewsOne.

"Если сегодня встанет вопрос о том, что будут увольнять министра (здравоохранения Максима Степанова - Ред.) о том, что будут продолжать (медицинскую - Ред.) реформу... я делаю официальное заявление, мы объявим всеукраинскую забастовку медиков. И с нами выйдет не только медперсонал, с нами выйдут и наши пациенты. И это будет очень серьезно", - пригрозил Тодуров.

При этом медик отметил, что в случае давления на врачей со стороны властей, забастовка пройдет уже после карантина.

Слова Тодурова о забастовке с 02:17. Видео: YouTube/Newsone

Напомним, что недавно экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала намерения властей приостановить второй этап ее медреформы "трусливым шагом в прошлое".

Ранее мы писали, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине, которое началось 1 апреля, могут приостановить из-за неготовности к ней страны.