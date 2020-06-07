Киевский водитель установил антирекорд, разогнавшись до 224 км/ч вместо положенных 50 км\ч.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, машину с государственным номером АА297*** удалось заснять на улице Елены Телиги, где она двигалась со скорость 224 км/ч. Других деталей правоохранители пока что не сообщили.

Кроме того, в камеры также попала машина, которая нарушила скоростной режим 13 раз за сутки.

Камери зафиксировали машину, которая гнала со скоростью 224 км/час. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, хозяева машин с иностранной регистрацией, которые протестовали под Кабмином, не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства, зафиксированные камерами автоматической фиксации правонарушений. Вместо этого информация о штрафах будет передаваться в Госпогранслужбу.

Также "Страна" рассказывала, что на участке трассы Киев-Чоп при помощи системы видеофиксации установили рекорд нарушения скорости на отметке в 208 км/ч.