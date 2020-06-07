Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и руководитель Tesla Илон Маск выступил против того, чтобы продажа марихуаны на всей территории США была уголовно наказуемой.

Об этом предприниматель написал в своем Twitter в субботу, 6 июня.

"Это, наверняка, принесет мне неприятности, но я должен это сказать", - заявил Маск.

По мнению бизнесмена, достаточно странно, что многие люди в США отбывают наказания за продажу марихуаны в тюрьме, в то время как уже легализована в 33 штатах.

"Продажа травки буквально перешла от крупного уголовного преступления к основному бизнесу в большей части Америки, и тем не менее многие все еще находятся в тюрьме. Это бессмысленно, это неправильно", - отметил Маск.

Стоит отметить, что почти два года назад Маск курил "травку" в прямом эфире подкаста Джо Рогана, из-за чего в США разгорелся настоящий скандал.

Напомним, что недавно ученые из канадского Университета Летбриджа обнаружили сильные сорта каннабиса, которые могут помочь предотвратить заражение коронавирусом, а также лечить заболевание Covid-19.

Ранее мы писали, что согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", за легализацию медицинского каннабиса выступили почти 40% опрошенных украинцев.