Глава госдепа США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. МИД РФ поблагодарил госсекретаря за "жест доброй воли".

Об этом он в субботу, 6 июня, написал в социальной сети Twitter.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт", - заявил Помпео.

В свою очередь глава МИД России Мария Захарова во время прямого эфира YouTube-канала "Соловьев LIVE" поблагодарила американского госсекретаря.

"Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", - отметила дипломат. Она также напомнила, что США и Россия уже сотрудничали друг с другом в условиях пандемии коронавируса. В частности, страны поставляли друг другу аппараты искусственной вентиляции легких.

"Поэтому, в общем-то, мы поблагодарим господина Помпео. Но, мне кажется, что это очень конструктивная полемика, которую редко теперь слышат от США", - добавила Захарова. При этом, готова ли российская сторона принять помощь от американцев дипломат не уточнила.

Реакция Захаровой на предложение Помпео с 1:42:40. Видео: YouTube/ Соловьёв LIVE

Напомним, что в Норильске в России 29 мая на ТЭЦ-3 произошла крупная авария из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате в воде было зафиксировано превышение нормы вредных веществ в десятки тысяч раз.

"Страна" разбиралась в причинах этой экологической катастрофы.