Согласно статистике о средней заработной плате в российских регионах за январь, февраль и март этого года, самым высокооплачиваемым местом стала Чукотка. Здесь средняя заработная плата составляет 109,1 тыс. рублей (1587,95 долларов).

Об этом сообщает "Газета.ru".

Так, на втором месте оказалась Москва – 95,5 тыс. рублей (1390 долларов), Магаданская область — 89,5 тыс. рублей (1302,67 долларов) и Сахалин — 89,4 тыс. рублей (1302,67 долларов).

При этом регион с самой низкой заработной платой возглавила Ивановская область — 27 тыс. рублей (392,99 долларов). Дальше идет Дагестан — 27,2 тыс. рублей (395,9 долларов) и Карачаево-Черкесия — 27,6 тыс. рублей (401,72 доллара).

Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составила 9 785 грн. Эта сумма оказалась лишь 78,7% от среднемесячной зарплаты мужчин.

Также мы сообщали, что в апреле средняя заработная плата украинцев в сравнении с мартом уменьшилась на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц. Также выяснилось, что в разгар коронавируса, по данным Госстата, меньше всех в Украине получали медики..