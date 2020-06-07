В воскресенье, 7 июня, в Украине ожидается жаркая погода, а жителей западных регионов накроют дожди с грозами. По данным синоптиков, осадки будут незначительные.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, украинцам на западе стоит ожидать небольших дождей с грозами. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла. В ночное время суток столбик термометра покажет от 14 до 16 выше нуля.

На севере страны будет солнечно, хотя местами будут небольшие тучи. Днем синоптики прогнозируют 26-29 по Цельсию, а ночью около 14-17 тепла.

Похожая ситуация будет и в центральных регионах, где воздух прогреется до 27-30 тепла. Ночью стоит ожидать 13-16 выше нуля.

Еще теплее ожидается на юге Украины. Солнечная погода будет сопровождаться 25-31 градусом жары днем. А вот ночью резко похолодает: от 13 до 15 тепла.

На востоке Украины сегодня погода отличной: днем воздух прогреется до 27-30 тепла. А ночью похолодает до 12-15 выше нуля.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным синоптика, в Украину идет 30-градусное тепло.

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