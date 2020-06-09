Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 9 июня

В Минздраве показали актуальную карту распространения коронавируса по областям Украины на 9 июня. За последние сутки заразилось еще 394 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 175 (728 выздоровели)

Волынская область - 1 113 (299 выздоровели)

Днепропетровская область - 971 (629 выздоровели)

Донецкая область - 235 (121 выздоровели)

Житомирская область - 935 (500 выздоровели)

Закарпатская область - 1 425 (606 выздоровели)

Запорожская область - 499 (290 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 602 (992 выздоровели)

Киев - 3 523 (925 выздоровели)

Киевская область - 1 836 (577 выздоровели)

Кировоградская область - 562 (422 выздоровели)

Луганская область - 54 (43 выздоровели)

Львовская область - 2 211 (531 выздоровел)

Николаевская область - 309 (195 выздоровели)

Одесская область - 1 010 (376 выздоровели)

Полтавская область - 274 (256 выздоровели)

Ровенская область - 2 094 (1093 выздоровели)

Сумская область - 198 (158 выздоровели)

Тернопольская область - 1305 (987 выздоровели)

Харьковская область - 1 305 (597 выздоровели)

Херсонская область - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая область - 518 (338 выздоровели)

Черкасская область - 490 (346 выздоровели)

Черновицкая область - 3 729 (1150 выздоровели)

Черниговская область - 304 (81 выздоровели).

"Подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 8 242 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 304 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 437 444 образцы исследованы методом ПЦР и 46237 образцов - методом ИФА.

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки инфекцию подхватили 343 человека.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и эпидемии коронавируса в Украине.