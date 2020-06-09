Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 9 июня
В Минздраве показали актуальную карту распространения коронавируса по областям Украины на 9 июня. За последние сутки заразилось еще 394 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 1 175 (728 выздоровели)
- Волынская область - 1 113 (299 выздоровели)
- Днепропетровская область - 971 (629 выздоровели)
- Донецкая область - 235 (121 выздоровели)
- Житомирская область - 935 (500 выздоровели)
- Закарпатская область - 1 425 (606 выздоровели)
- Запорожская область - 499 (290 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1 602 (992 выздоровели)
- Киев - 3 523 (925 выздоровели)
- Киевская область - 1 836 (577 выздоровели)
- Кировоградская область - 562 (422 выздоровели)
- Луганская область - 54 (43 выздоровели)
- Львовская область - 2 211 (531 выздоровел)
- Николаевская область - 309 (195 выздоровели)
- Одесская область - 1 010 (376 выздоровели)
- Полтавская область - 274 (256 выздоровели)
- Ровенская область - 2 094 (1093 выздоровели)
- Сумская область - 198 (158 выздоровели)
- Тернопольская область - 1305 (987 выздоровели)
- Харьковская область - 1 305 (597 выздоровели)
- Херсонская область - 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая область - 518 (338 выздоровели)
- Черкасская область - 490 (346 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 729 (1150 выздоровели)
- Черниговская область - 304 (81 выздоровели).
"Подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая. На амбулаторном лечении 19 614 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 8 242 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 304 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине 437 444 образцы исследованы методом ПЦР и 46237 образцов - методом ИФА.
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки инфекцию подхватили 343 человека.
"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг карантина и эпидемии коронавируса в Украине.