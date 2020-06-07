На побережье США надвигается тропический шторм Кристобаль. Утром 7 июня он достигнет берега Мексиканского залива и может вызвать подтопления в штатах Флорида и Луизиана.

Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Шторм сформировался в Мексиканском заливе. Ориентировочно он достигнет побережья США к 08:00 по местному времени (15:00 по киевскому) и может вызвать подтопления в устье реки Миссисипи в Луизиане и Флориде.

Максимальная скорость ветра в пределах шторма сейчас достигает 23,6 м/с. Он движется к США со скоростью 5,2 м/с.

Шторм Кристобаль на карте

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