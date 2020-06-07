В Иране заявили о скором завершении расследования крушения украинского лайнера авиакомпании МАУ, который в январе по ошибке сбила иранская ракета над столицей Тегераном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.

По его данным, черные ящики, которые государства длительное время отказывалось передавать независимым международным детективам, не имеют важной информации.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло. Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - заявил Бахарванд.

По его словам, анализ бортовых самописцев - последний этап расследований крушения самолета.

Напомним, в Иране никого не арестуют за сбитый пассажирский самолет МАУ, который 8 января разбился под Тегераном, поскольку самолет не был под контролем местных диспетчеров и двигался подозрительно. Об этом заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.

Как сообщала "Страна", в деле о сбитом в Иране самолете Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе.