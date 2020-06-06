В работе популярного мессенджера Telegram, который хотят заблокировать некоторые "слуги народа", произошел масштабный сбой по всему миру.Проблемы с работой сервиса возникли у жителей Украины, Беларуси, России и многих стран Европы, включая Польшу, Чехию и Францию.

Об этом свидетельствуют данные с портала Downdetector.

Сбой в работе как приложений Telegram для компьютеров и смартфонов, так и его веб-версии начались примерно в 23:00 в субботу, 6 июня.

К 23:29 на сайт Downdetector поступило более 15 тысяч сообщений от пользователей по всему миру о проблемах с подключением мессенджера к сети.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Карта: Downdetector

Напомним, что недавно основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Ранее мы писали, что в Telegram появится функция видеозвонков.