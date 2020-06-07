Впервые с момента высадки союзных войск в Нормандии, церемония памяти прошла без ветеранов.

Об этом сообщает местное издание Ouest-France.

Сегодня, 6 июня, Франция и США отмечают 7ю годовщину высадки войск союзников в Нормандии, однако из-за пандемии коронавируса в церемонии возложения венков участвовали только иностранные делегаты девяти стран.

В этом году празднования обошлись без приглашения ветеранов и многочисленных иностранных гостей. Однако пилотажная группа "Патруль де Франс" провела авиашоу, после чего память о погибших почтили колокольным звоном в разных церковных помещениях Франции, Британии, Бельгии, США и Канады.

Напомним, во Франции началась активная подготовка к запланированным на 6 июня 2019 торжественным мероприятиям по случаю 75-летия со дня высадки войск союзников в Нормандии ("День Д", 1944 год). На них прибудет ряд иностранных лидеров.

Как сообщала "Страна", в Берлине также праздновали годовщину окончания Великой Отечественной войны.