В Донецкой и Волынской области были ужесточены ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, закрыты детские сады и гостиницы, запрещено проведение религиозных и спортивных мероприятий. Также в Донецкой области закрыто междугороднее автобусное сообщение.

Об этом в субботу, 6 июня, заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуация, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - заявил чиновник.

В Минздраве отметили, что ослабления карантина с 5 июня не произошло в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Напомним, что недавно в Славянске была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Вчера местные власти сообщали о 19 новых зараженных в городе за сутки.

Ранее мы писали, что в Житомирской области также решили не ослаблять карантин в ближайшее время.