На территории Оболонской набережной в Киеве 10-летняя девочку засыпало песком, когда дети рыли траншею.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущая телеканала "ДОМ" Дарья Вершиленко.

"Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!", - говорится в сообщении.

Очивидица рассказала, что девочка провела под землей около двух минут на глубине примерно полутора метра. За короткий промежуток времени прохожие помогли откопать ребенка и достали ее из ямы, вскоре подъехала скорая помощь и полиция.

Кучу песка привезли, чтобы потом распределить по набережной. Дети рыли траншею, когда на девочку обрушилась масса песка. Ее засыпало примерно на полтора метра сверху.

В Киеве ребенок провалился в песчаную траншею и чудом выжил без воздуха. Видео: Facebook / Dasha Vershylenko

Напомним, работники патрульной полиции Николаева Сергей Канавцев и Дмитрий Криничный доставили в больницу полуторагодовалую девочку, которая выпила моющее средство.

Как сообщала "Страна", в Днепре полицейские и медики спасли жизнь женщины и двоих мужчин с передозировкой наркотиками. Помощь к ним привел 6-летний сын пострадавший, который стал свидетелем "наркопикника" взрослых.