Министры ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти на июль 2020 года на 9,6 млн б/с, не считая Мексику.

Об этом сообщает Bloomberg.

Изначально предполагалось, что добычу нефти сократят на 9,7 млн б/с в мае или июне, а после июня и до конца года - на 7,7 млн б/с. После этого сокращение должно было происходить на уровне 5,7 млн б/с до мая 2022 года.

Однако Мексика согласилась сократить добычу не более, чем на 100 тысяч б/с в мае-июне. При этом фактически добыча сократилась больше - чистый экспорт заметно снизился.

Отмечается, что страны ОПЕК+ не видят проблемы в том, чтобы продолжить балансировку рынка без участия Мексики.

Напомним, на сегодняшнем заседании Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июля.

Как сообщала "Страна", министры ОПЕК+ могут обсудить продление сокращения добычи нефти. В связи с этим цена на нефть на пятничных торгах стремительно выросла.