В Армении констатировали дефицит больничных коек для пациентов с коронавирусом, ситуация с эпидемией инфекции в стране критическая.

Об этом в субботу, 6 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания комендатуры, передает "Интерфакс".

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду", - заявил глава правительства.

По его словам, армянская система здравоохранения не справляется с наплывом зараженных коронавирусом и не успевает их госпитализировать.

"200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла потому что в отделении реанимации не было места", - сказал Пашинян.

Он также добавил, что власти обсуждали вопрос введения в стране тотального карантина, однако от этой идеи было решено отказаться.

"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер.

За последние сутки в Армении было выявлено 547 случаев коронавирусной инфекции. Это чуть меньше, чем за сутки 5 июня зафиксировали в Украине. При этом уже пятые сутки в Армении наблюдается прирост новых случаев более 500 человек. В то же время там общее число больных Сovid-19 в стране выросло до 12 547, умерли 190 человек.

Ранее мы писали, что вирусом заразился премьер Пашинян.

Напомним, что карантин в Армении был ослаблен еще 4 мая. В этот день в стране открылись общепиты, возобновили работу промышленные предприятия.