В субботу, 6 июня, Владимира Зеленского, который сегодня встретился под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде, заметили в супермаркете Goodwine. Он был в мясном и сырном отделе вместе с охраной.

Об этом в Facebook сообщила бывший журналист Людмила Архарова.

"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты.... Держим дистанцию. Без фото.

И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют" - написала она.

На видео Владимир Зеленский был в той же одежде, что и на сегодняшней прогулке с журналистами, и в респираторе. Он стоит рядом с тележкой продуктов.

Также мы писали, что на этой неделе Зеленский в Хмельницком пробежал 8 км за 48 минут и показал прессе телефон с русским меню.