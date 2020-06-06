Сегодняшняя манифестации против расизма и насилия со стороны полиции на площади Александерплац в Берлине закончились столкновениями с правоохранителями и задержаниями нарушителей порядка.

Об этом сообщает Bild.

Около 19:00 полицейских и прохожих полетели камни и бутылки из большой группы протестующих перед Беролина-хаус. Полиция сообщила в Твиттере, что в результате были пострадавшие. Среди них, фотограф, который был ранен бутылкой и получил порезы. Сообщается об арестах.

В Гамбурге, после мирного митинга против расизма, также вспыхнули столкновения между полицией и группой демонстрантов, которые зажгли пиротехнику и бросали камни.

Трое полицейских получили ранения. Некоторые демонстранты развернутые баннеры с надписями "ACAB", что означает "Все полицейские - ублюдки". Полицейские подъехали с водометами.

После протестов в Гамбурге применили водометы



Напомним, в субботу, 6 июня, в нескольких городах Германии прошли массовые протесты против расизма и полицейского насилия.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9 500 американских военных. Всего там находится около 34 500 американских бойцов.