После протестов в Германии полицию забросали камнями и бутылками, а она применила водометы
Сегодняшняя манифестации против расизма и насилия со стороны полиции на площади Александерплац в Берлине закончились столкновениями с правоохранителями и задержаниями нарушителей порядка.
Об этом сообщает Bild.
Около 19:00 полицейских и прохожих полетели камни и бутылки из большой группы протестующих перед Беролина-хаус. Полиция сообщила в Твиттере, что в результате были пострадавшие. Среди них, фотограф, который был ранен бутылкой и получил порезы. Сообщается об арестах.
В Гамбурге, после мирного митинга против расизма, также вспыхнули столкновения между полицией и группой демонстрантов, которые зажгли пиротехнику и бросали камни.
Трое полицейских получили ранения. Некоторые демонстранты развернутые баннеры с надписями "ACAB", что означает "Все полицейские - ублюдки". Полицейские подъехали с водометами.
После протестов в Гамбурге применили водометы
Напомним, в субботу, 6 июня, в нескольких городах Германии прошли массовые протесты против расизма и полицейского насилия.
Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9 500 американских военных. Всего там находится около 34 500 американских бойцов.