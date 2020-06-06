Министр образования Мадагаскара была уволена после анонсированной закупки сладостей для школьников на сумму $2,2 миллиона. Ожидалось, что леденцы заглушат горький вкус травяного чая "Covid-Organics", который по словам президента страны, является "лекарством" от коронавируса нового типа.

Об этом сообщает ТАСС.

В середине апреля глава Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил, что местные исследователи создали новый травяной напиток "Covid-Organics", в состав которого входит полынь. По его словам, этот чай является "эффективным средством против нового коронавируса". Президент уверял, что каждый, кто будет пить это "лекарство" сможет излечиться от Covid-19 за 10 дней.

Вместе с этим в Мадагаскаре был значительно ослаблен карантин, открылись магазины, спортплощадки и школы. Власти распорядились раздавать напиток всему населению страны, в том числе и ученикам образовательных учреждений.

В свою очередь министр образования Мадагаскара Ридзасу Андриаманана посчитала "Covid-Organics" слишком горьким для школьников и решила сделать его более приятным для детей с помощью сладостей. "Я закупила леденцов и конфет из расчета по три на каждого школьника", - заявила чиновница. Однако позже выяснилось, что объемы закупки таких "подсластителей" оказались совсем немаленькими - на это из бюджета далеко не самой богатой страны было выделено 2,2 миллиона долларов.

В связи с этим президент Мадагаскара вынес на повестку дня заседания правительства вопрос об этой закупке. Министра образования обвинили в том, что она хотела обогатиться за счет госбюджета. В результате она была уволена.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже выразили беспокойство такой большой популярностью "Covid-Organics". Эксперты предупредили, что использовать этот напиток для лечения коронавируса может быть опасным для здоровья, и заявили о необходимости провести клинические испытания на международном уровне.

В то же время "панацеей" уже заинтересовались в Танзании, Чаде, Гамбии, Конго, Кении, Нигерии и других африканских странах. Туда "Covid-Organics" был доставлен по просьбе официальных властей.

Однако позже стало известно, что Covid-Organics не всем помогает на Мадагаскаре. В городе Туамасина, расположенном на восточном побережье острова, в конце мая был зафиксирован быстрый рост числа заразившихся новым коронавирусом. С 21 мая в Туамасина было обнаружено 120 новых случаев возможного инфицирования, несколько человек умерли прямо на улице.

На данный момент на Мадагаскаре подтверждено 957 случаев коронавируса, 7 человек скончались, 201 вылечился.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в стране практически подходит к концу. Он добавил, что в Соединенных штатах также готовы к отправке два миллиона доз вакцины от опасной инфекции.

Ранее мы писали, что Нидерланды, Франция, Германия и Италия заявили о создании "Альянса инклюзивных вакцин" для сотрудничества в сфере поиска более эффективных вакцин от коронавируса.