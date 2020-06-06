Украинская певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV, выпустила новый клип к песне I Want You.

Соответствующее видео она опубликовала на своем канале в YouTube.

Песню ей помогал писать музыкант Boosin, который приложил свою руку и к созданию композиции Siren Song - песни, которую MARUV должна была представить на Евровидении в 2019 году.

MARUV покащала новый клип на песню I Want You. Видео: YouTube / MARUV

В комментариях к песне пользователи хвалили певицу за новый трек и выражали свой восторг от исполнительницы в целом: "Очень крутая песня", "Наконец-то Марувушка – богиня разврата вернулась покорять чарты!", "Я премьеру песни ждал больше, чем своей смерти", "После Шлакоблочины одной песней не реабилитируешься", "Легкий летний трек, но нет узнаваемой мелодии или музыкальных фраз. Просто клубная дискотечка", "Жду, когда твое имя будет в одном топе, а может и выше, с Мадонной и Гагой", - написали подписчики.

Напомним, в адрес известной под именем Maruv украинской певицы Анны Корсун посыпались проклятия и пожелания смерти после того, как она пожаловалась в соцсети, что не успела выехать из России до закрытия границ Украины. Сегодня певица ответила хейтерам, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

Как сообщала "Страна", украинская певица Maruv опубликовала пост, в котором она поздравила мужчин с отмененным в Украине 23 февраля.