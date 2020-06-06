Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня посетит Чернигов, чтобы "понять что за человек" ректор местного технологического университета Сергей Шкарлет, который может стать новым министром образования.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в резиденции Залесье в субботу, 6 июня, передает "Украинская правда".

"Мы еще его назначаем. В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет, я хочу просто посмотреть, как он выглядит, хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", - сказал Зеленский.

По его словам, назначить Шкарлета на пост министра образования ему порекомендовали ректоры ведущих ВУЗов страны. Также среди возможных кандидатов на эту должность - Алексей Днепров, бывший заместитель экс-министра образования Дмитрия Табачника и Сергей Бабак, председатель профильного комитета Рады. Однако Зеленский утверждает, что он неоднократно просил Бабака возглавить министерство, однако тот отказывается.

Глава государства заявил, что кандидатуру Шкарлета ему посоветовал ректор Хмельницкого университета. При этом на вопрос о том, что Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП), Зеленский сказал: "Ну, баллотировался человек. Мне кажется, что, если уже полгода ищем министра образования, надо на чем-то сосредоточиться".

Зеленский также поделился, что общался с несколькими кандидатами на должность министра перед встречей с ректорами, однако они не могут занимать этот пост из-за "слабости личности".

В то же время, на вопрос, чем Зеленского не устраивает на должность министра кандидатура нынешней и.о. главы Минобразования Любомиры Мандзий, президент возразил: "Почему не устраивает? Она заместитель министра. Это разговор президента и премьера о том, что должен быть очень крепкий человек на министра".

Ранее мы писали, что 47-летний Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что недавно Верховная Рада несколько обновила состав Кабмина. Так, министром культуры стал экс-директор канала "1+1" Александр Ткаченко.