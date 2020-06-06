Над станцией скоростного трамвая "Кольцевая дорога" на Борщаговке в Киеве уже несколько лет строят торговый центр, однако теперь в сети появилось фото новых бетонных колонн, которые вышли за пределы стройки и заняли полосу движения автотранспорта.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович.

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник... и хоп! кусок здания торчит. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов!", - написал он в публикации.

В комментариях ответил советник мэра Киева Максим Бахманов: "Тупо шок, выясняем", - написал он в комментарии.

Также в сети опубликовали видео стройки.

На транспортной развязке Киева стройка ТЦ над трамвайной линией "откусила" часть дороги. Видео: Facebook / Сергей Гришин

Напомним, правительство решило создать рабочую группу, которая проверит законность строительства некоторых объектов Киева, вызывающих общественный резонанс.

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