Государственное бюро расследований сейчас расследует примерно 5 тысяч уголовных дел о жестоком обращении полиции.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Александр Соколов в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в офисе Генерального прокурора.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток", - заявил он.

По итогам совещания руководители отделений согласовали перечень совместных действий по предупреждению, выявлению, раскрытию подобных нарушений.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков прокомментировал ужасающий случай изнасилования в Кагарлыке, заявив, что во всех полициях мира бывают случаи пыток и бесчеловечного обращения, но важно их не скрывать и наказывать виновных.

Как сообщал "Страна", в Днепропетровскую область выехало все руководство МВД. Поводом для этого стал скандал в Павлограде, где разоблачили банду полицейских, которые занимались торговлей наркотиками и пытками людей. Причем возглавлял эту банду сам начальник полиции города Юрий Сердюк.