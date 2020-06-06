Астрономы перенесли центр Млечного Пути в виртуальную реальность и теперь любой желающий может "побывать" рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики. Для того чтобы воочию увидеть красоты этого космического явления достаточно иметь шлем виртуальной реальности и скачать модель для загрузки "Galactic Center VR".

Об этом пишет N+1.

Ученые при помощи суперкомпьютера NASA HEC (High End Computing) и данных с телескопов создали модель сверхмассивной черной дыры. Астрономы под руководством Кристофера Рассела из Папского Католического университета Чили показали модель, на которой можно наблюдать эволюцию черной дыры в пределах трех световых лет от нее за последние 500 лет.

При этом ученые решили позволить всем желающим увидеть это явление. Для этого ими была разработана модель для загрузки в систему виртуальной реальности. Она получила название "Galactic Center VR" и доступна бесплатно в магазинах Steam и Viveport VR.

В модели размер черной дыры был увеличен в десять тысяч раз, чтобы она была хорошо различима, фактический же размер Стрельца А* составляет менее одного пикселя.

Черную дыру в Млечном Пути теперь можно увидеть в шлемах виртуальной реальности. Видео: YouTube/ Chandra X-ray Observatory

Напомним, что в прошлом году авторитетный журнал Science назвал прорывом года фотографию тени сверхмассивной черной дыры в галактике М87.

Ранее мы писали, что у черной дыры в центре нашей Галактики резко повысился "аппетит".