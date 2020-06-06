Село Дмитровка, расположенное в Одесской области, намерены закрыть на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на главного врача областного центра социально значимых болезней Светлану Есипенко.

"Это однозначно будет закрытие всего населенного пункта и работа с теми пациентами, которые находятся на самоизоляции. Мы делаем это для того, чтобы локализовать распространение заболевания именно в этом населенном пункте, чтобы болезнь больше не распространялась", - заявила она.

Сейчас известно о семи госпитализированных пациентах, чье состояние оценивается как среднее. Примечательно, что поселок расположен на границе с Молдовой и коронавирус в населенный пункт принес пастух, который пообщался со своим знакомым через границу.

Напомним, в Украине появилась первая "красная зона", закрытая на въезд и выезд. Это "заробитчанское" село Коленковцы под Черновцами, внезапно ставшее эпицентром коронавируса в стране.

Как сообщала "Страна", в селе Познань в Рокитновском районе Ровенской области ограничили выезд из-за вспышки коронавируса в регионе. На блокпосте дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.