Нацгвардия начала патрулирование курортных зон в Одессе и области с наступлением сезона отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

"Для безопасности наших граждан привлекаются все необходимые силы и средства", - заявил глава Одесской полиции Олег Бех.

Основная цель - обеспечить общественный порядок и предупредить совершение уголовных преступлений во время летнего курортного сезона.

За счет перераспределения подразделений Нацгвардии из других регионов к охране порядка в Одесской области дополнительно привлекли 50 военнослужащих. В случае необходимости создадут дополнительные резервы для круглосуточного патрулирования.

Всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из Нацполиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Особое внимание полиция обратит на поселок Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки.

Также в Нацгвардии напомнили, что до конца карантина запрещен вход в заведение общепита без сотрудников, посещение банкетов и мастер-классов, где принимает участие более 10 человек, приготовление еды на открытых кухнях, буфеты, самообслуживание и заведения быстрого питания, а также пребывание в ресторанах более 4 человек за одним столом.

Нацгвардия начала патрулирование Одессы и других приморских курортов. Видео: YouTube / Нацгвардия

Напомним, в Украине усилят патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря из-за ослабления карантинных ограничений. В частности, будут контролировать пляжи в Мариуполе и некоторых населенных пунктах.

Как сообщала "Страна", бойцы Нацгвардии Украины не только охраняют столичную больницу, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, но и начали контролировать пункты выезда и въезда в Киев.