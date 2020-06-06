Сегодня рядом с посольством США в Париже проходят очередные акции протеста против полицейского насилия и расизма. Мероприятия не были санкционированы городскими властями, однако столкновений демонстрантов с полицией пока не замечено.

Трансляцию митинга в субботу, 6 июня, ведет Sputnik Deutschland.

Так, сегодня протестующие пытались собраться непосредственно перед посольством Штатов, игнорируя ограничения, введенные властями из-за пандемии коронавируса. Однако им помешали полицейские, которые отвели людей от американского представительства. Само здание посольства французские силы безопасности изолировали кольцом из металлических барьеров и дорожных блоков.

"Вы можете оштрафовать меня 10 000 или 20 000 раз, в любом случае восстание произойдет", - заявил полицейским Эгунтчи Беханзин, основатель Афроамериканской лиги обороны офицерам, которые остановили его, чтобы проверить документы. "Именно из-за вас мы здесь", - добавил активист.

Стоит отметить, что сегодня в Париже акция проходит не только возле посольства, но и на Марсовом поле.

В Париже снова проходят митинги против полицейского насилия. Видео: YouTube/ Sputnik Deutschland

Напомним, что недавно в Париже прошла первая несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.

Ранее мы писали, что акции протеста по всему миру начались после того, как в Миннеаполисе (США) полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых американских штатах мирные митинги превратились в серии погромов и беспорядков.