В Коммунарском районе города Запорожье загорелся один из цехов крупнейшей в Украине обувной фабрики "Mida". Пожарным удалось потушить огонь за два часа.

Об этом в субботу, 6 июня, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, пожар на третьем этаже фабрики по ул. Восточная, 1 начался в 15:42. Уже через 13 минут возгорание было локализовано на площади 400 кв.м. Жертв и пострадавших в результате происшествия не было.

В Запорожье загорелась обувная фабрика Мида. Фото: ГСЧС

"В 17:50 пожар в производственном цехе обувной фабрики "Mida" ликвидирован",- сообщили спасатели.

К тушению огня были привлечены 40 сотрудников ГСЧС и 12 единиц техники.

Напомним, что недавно в Днепре прямо на ходу загорелся трамвай маршрута №19 и уже через несколько минут вагон пылал как факел.

Ранее мы писали, что в Киеве на территории бывшей швейной фабрики "Каштан" загорелся металлический ангар.