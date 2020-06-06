Старший сын нынешнего наследника британского престола принц Уильям рассказал, что анонимно работает на "горячей линии" поддержки во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

"Британский принц Уильям рассказал, что он анонимно работает волонтером горячей линии, созданной в кризисный период во время карантина на фоне пандемии коронавируса", - говоится в сообщении.

Так, герцог Кембриджский признался, что помогает работникам круглосуточной текстовой поддержки Shout 85258, которую Британский фонд создал на время пандемии.

"Расскажу вам небольшой секрет, друзья: собственно, я работаю на горячей линии в качестве волонтера", - заявил он на видеоконференции с другими сотрудниками линии.

Напомним, в Британии ищут добровольцем, которые за 3500 фунтов ($4500) будут готовы заразиться коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от новой болезни.

Как сообщала "Страна", как разные страны Европы отменяют карантин.