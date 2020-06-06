Трое жителей Луганской области попытались пересечь линию разграничения, на которой из-за карантина закрылись КПВВ, вплавь. Их лодку на Северском Донце, которая двигалась с неподконтрольной территории, остановили пограничники. Теперь их могут поместить в обсервацию из-за нарушения карантина.

Об этом в субботу, 6 июня, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Недалеко от Трехизбенки правоохранители остановили трех граждан, жителей временно оккупированной Луганщины. Двое мужчин и одна женщина с помощью маломерного плавсредства пересекли линию разграничения, которая в этой местности проходит по реке Северский Донец", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушители рассказали пограничникам, что хотели попасть на подконтрольную Украине территорию для решения социально-бытовых вопросов. В свою очередь правоохранители привлекли их к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

"Кроме того, с целью недопущения распространения инфекционного заболевания Covid-19 правонарушители переданы сотрудникам полиции для принятия решения о обсервации", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, что в штабе ООС сообщают, что пункты пропуска на Донбассе могут открыть с 10 июня.

Ранее мы писали, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко выступил против открытия КПВВ на Донбассе, учитывая эпидемиологическую ситуацию.