В субботу, 6 июня, в нескольких городах Германии прошли массовые протесты против расизма и полицейского насилия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в Гамбурге манифестацию посетило около 9 тысяч человек, хотя меры по предотвращению коронавируса разрешают скопления людей до 525 человек.

"Мы на вашей стороне! Расизма не место в нашем обществе. Наша цель - расследовать преступления и предотвращать опасности. Если мы прибегаем к действиям, то мы делаем это независимо от цвета кожи, религии или социального статуса человека", - заявила полиция города в Twitter еще до начала протеста.

Примерно такое же число протестующих насчитали во Франкфурте-на-Майне и примерно 10 тысяч граждан в Мюнхене. Кроме того, манифестации состоялись в нескольких городах земли Северный Рейн-Вестфалия, в Дюссельдорфе, Дортмунде, Мюнстере, Леверкузене и Бонне.

Возле офиса немецкого объединения профсоюзов в Мюнхене митингующие молча стояли 8 минут 46 секунд - именно столько времени полицейский держал колено на горле Джорджа Флойда в США, который позднее умер с больнице. История породила протесты против насилия полицейских по всему миру.

Протесты в Кельне

Напомним, мирные протесты против насилия полиции, который начались в Лондоне в след за США, переросли в беспорядки и чуть не привели к штурму Даунинг-стрит.

Как сообщала "Страна", в Париже прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.

Также "Страна" писала, что в Афинах возле посольства США прошла акция протеста против смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убила полиция.