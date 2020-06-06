Анонимный британский художник Бэнкси написал новую картину на остросоциальную тематику. На этот раз его произведение посвящено протесту Black Lives Matter, который вспыхнул в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Изображение картины художник опубликовал на своей странице в Instagram в субботу, 6 мая.

Так, на картине изображен портрет черной фигуры, рядом с которым горит поминальная свеча. Пламя от нее поджигает флаг Соединенных Штатов.

Бэнкси представил картину на тему протестов в США. Фото: Instagram/ @banksy

Также художник прикрепил сообщение, которое выражает его отношение к проблеме расизма в США.

"Сначала я подумал, что мне следует просто заткнуться и выслушать афроамериканцев по поводу этой проблемы. Но зачем мне это делать? Это не их проблема, это моя", - считает Бэнкси.

По его словам, система, основанная на белых привелениях, постоянно подводит цветных людей.

"Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут - никто не пустит их в квартиру наверху. Это проблема белых людей. И если белые люди ее не исправят, кто-то вынужден буде подняться наверх и выбить дверь", - добавил художник.

Бэнкси представил картину на тему протестов в США. Фото: Instagram/ @banksy

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из правоохранителей надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Ранее мы писали, что мирные протесты против насилия полиции, который начались в Лондоне в след за США, переросли в беспорядки и чуть не привели к штурму Даунинг-стрит.