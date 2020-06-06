Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил начать пулинг-тестирование на коронавирус во Львовской области.

Об этом глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал в Facebook.

Методика молекулярного тестирования поможет проверять на наличие антител к коронавирусу одновременно от 5 образцов биоматериалов.

"По результатам совещания Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процесс тестирования", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Львовская область вырвалась в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом, несмотря на отсутствие вспышек.

За минувшие сутки в области подтверждены 65 новых случаев коронавируса, 4 смерти и 14 случаев выздоровления. Всего с начала пандемии во Львовской области выявили 1 480 случаев.

Напомним, во Львовской области, которая находится в тройке лидеров по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки, второй этап выхода из карантина продлили до 12 июня.

Как сообщала "Страна", решение об открытии кафе и ресторанов, а также бассейнов в рамках следующего этапа ослабления карантина, запланированное на 5 июня, в Киеве также перенесли на следующую неделю.