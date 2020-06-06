Около села Заричаны в Житомирской области произошла драка с участием депутата партии "Слуга народа" Юрия Заславского.

Об этом сообщает "Житомир.info" со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, 5 июня поздно вечером на автозаправке ОККО двое мужчин по неизвестной причине сцепились, после чего один из них потерял сознание. Позднее стало известно, что пострадавший - депутат СН, получил ссадины и царапины.

По приезду полиции от госпитализации он отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства. В полиции случившееся пока не комментируют.

Напомним, неизвестный в Нововолынске Волынской области напал на депутата местного горсовета и избил его металлическим прутом.

Как сообщала "Страна", 25-летний уроженец России, по версию следствия, причастен к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын.