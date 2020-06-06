На сегодняшнем заседании Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ОПЕК.

В проекте финального коммюнике, одобренном министрами, рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц. То есть до конца июля.

В коммюнике говорится, что ОПЕК предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от утвержденного в апреле плана, полностью выполнить обязательства в течение июля-сентября.

Первый этапа сокращения добычи нефти ранее был согласован на май и июнь 2020 года. Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Участвующие в заседании страны подтверждают ранее взятые на себя обязательства и призывают основных производителей нефти внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка нефти.

Напомним, что мировые цены на нефть медленно ползут вниз из-за разногласий в ОПЕК.

Также мы писали, что сокращение добычи странами ОПЕК толкает мировые цены вверх.