В Тернопольском районном суде оправдали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны после того, как в зале вынесения приговоров неожиданно оказалось, что 7 грамм вещественного доказательства съели мыши. Именно так было указано в отчете полиции.

Об этом сообщает местное издание "Свобода".

Расследование дела началось еще в 2017 году, но до суда дошло только сейчас. Сторона обвинения в лице государственного прокурора ответить на вопрос о судьбе пакетика не смогла. Однако в письме следственного управления ГУНП Тернопольской области указано, что во время проверки наличия вещественного доказательства, удалось найти лишь небольшие кусочки упаковки, в которой хранилась марихуана. И что это стало следствием ненадлежащего их хранения. Вещдоки были свалены на полу в углу помещения. Кроме того, везде были следы мышиного помета.

Учитывая отсутствие доказательств, а также тот факт, что подозреваемый не признал вину и не присутствовал в квартире в момент проведения обыска, когда был обнаружен пакетик с марихуаной, его признали невиновным и отпустили.

Напомним, в фонде Государственного резерва провели аудит и выявили недостачу 2 700 вагонов зерна, которое "съели мыши". Убытки оцениваются в 800 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", две тонны грецких орехов, являющихся конфискованным товаром и хранящихся на складах таможни, съели мыши. Об этом сообщил представитель Сумской таможни во время заседания комиссии по распределению конфискованного имущества.