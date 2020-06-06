Офис президента предлагал участвовать в выборах мэра Одессы экс-губернатору Сергею Гриневецкому и дать городу особый статус.

Об этом в комментарии "Стране" заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам у Зеленского рассматривают несколько кандидатур на пост мэра города. Один из них - депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов. Но не только.

"Приглашали Дмитрия Шпинарева (одесский шоумен, - Ред.), известный, хороший парень. Прошел слух, что предложение идти на мэры сделали Сергею Гриневецому, и он подтвердил мне эту информацию. Он известный региональный политик, из комсомольской линейки управленцев. Они даже задумали под него сделать Одессу городом с особым статусом. Я поинтересовался, а как это ему сделали такое предложение, ведь было заявлено, что к власти идет молодая команда. У меня когда-то даже разговор был занимательный с представителем новой власти. Я сказал, что мальчики пришли в бордель и не знают, что делать. А мне дерзко ответили, что мальчики приходят - дяденьки уходят. Пришло время и я смотрю, все больше подтягивают дядек", - сказал "Стране" Труханов.

Он утверждает, что не особо переживает по поводу конкурентов от партии президента, так как "мой отрыв от любого кандидата, кого бы они не продвигали, три-четыре раза".

Также Труханов говорит, что не видит смысла в политических переговорах с Банковой.

"Одно время я пытался наладить диалог с Офисом президента, но понял, что стучусь в закрытую дверь. Они со мной как бы в диалоге, но попутно все время пытаются найти какого-то кандидата в мэра", - сказал "Стране" Труханов.

Алексей Леонов в комментарии нашему изданию подтвердил намерения выдвигаться на пост мэра, заявив, что никогда не скрывал свои амбиции стать мэром с первого дня после избрания народным депутатом.

“Но все зависит от президента”, - сказал нардеп.

Главными соперниками он считает действующего городского голову Геннадия Труханова и еще “ряд известных бизнесменов и политиков”.

По информации "Страны", Леонова связывают с влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником, а также с экс-прокурором Дмитрием Кавуном, который в свою очередь близок к бизнесмену Вилену Шитворяну (активно работает с "Укрзализнацей").

Подробнее о том, кого Зеленский выставит на местных выборах против Кличко, Кернеса, Филатова и Труханова в материале "Страны".

Также мы писали, что в Киеве все идет к тому, что для выдвижения от "Слуги народа" будут отбирать кандидата на собственных праймериз с последующим утверждением лично президентом.