В Житомирской области власти решили не ослаблять карантин, поскольку в период с 1 по 4 июня включительно было зафиксировано 123 новых случая заражения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не будут вводить послабления на территории области, как это планировалось с 5 июня.

То есть после 5 июня кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в помещениях. А с 10 июня не откроют учреждения культуры, как планировалось согласно следующих этапов выхода из карантина.

Напомним, вспышка коронавируса также зафиксирована в Славянске. По информации мэра города, заразились люди, которые работают на одном предприятии. В то же время "Укрзализныця" прекратила продавать туда билеты.