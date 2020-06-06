В Житомирской области не откроют кафе из-за вспышки коронавируса
В Житомирской области власти решили не ослаблять карантин, поскольку в период с 1 по 4 июня включительно было зафиксировано 123 новых случая заражения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не будут вводить послабления на территории области, как это планировалось с 5 июня.
То есть после 5 июня кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в помещениях. А с 10 июня не откроют учреждения культуры, как планировалось согласно следующих этапов выхода из карантина.
Напомним, вспышка коронавируса также зафиксирована в Славянске. По информации мэра города, заразились люди, которые работают на одном предприятии. В то же время "Укрзализныця" прекратила продавать туда билеты.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.