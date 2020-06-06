Летние Олимпийские игры в Токио состоятся либо в 2021 году, либо не состоятся вовсе. Повторный перенос спортивных состязаний невозможен.

Об этом заявил глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года... Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут", - отметил спортивный чиновник.

Он добавил, что такой масштабный по затратам и количеству участников проект не может долго находиться в состоянии неопределенности из-за коронавируса.

"Мы не можем предусматривать такой же перенос (Олимпийских игр - Ред.) во второй раз", - подчеркнул Бекерс.

Тем не менее, глава комитета выразил оптимизм относительно перспектив проведения Олимпийских игр в Токио и заверил, что зрители будут допущены к мероприятию. В то же время он указал на то, что окончательное решение по этому вопросу остается за Японией.

Коснулся Бекерс и темы Летней Олимпиады 2024 года в Париже, которые, по его словам, будут проведены несколько иначе. Чиновник подчеркнул, что Олимпийские игры 2024 года должны быть "экономически добросовестными, приемлемыми для всех, природосберегающими и полезными для общества".

"Мы должны бороться с гигантизмом", - резюмировал Бекерс.

Напомним, что в марте премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год. При этом в Международном Олимпийском комитете (МОК) заявили, что несмотря на перенос состязаний на следующий год, игры сохранят свое название - Олимпийские игры 2020.