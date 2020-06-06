Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят оспорить в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их словам, никак не отреагировала на арест картин в музее Гончара.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

По мнению защиты Порошенко, во время следственных действий ГБР, в ходе которых были изъяты картины из семейной экс-президента, были допущены правонарушения.

По словам Голованя, в суд было направлено заявление с требованием отвести следователей ГБР, которые "осуществляли незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей чете Порошенко".

Напомним, 26 мая спецназ ГБР взяли штурмом художественный музей Ивана Гончара. Именно там экс-президент Петр Порошенко планировал экспонировать картины из своей частной коллекции.

Также "Страна" писала, что адвокаты Порошенко считают, что решение Печерского суда Киева о принудительном приводе экс-президента Петра Порошенко на допрос в ГБР незаконное, так как судебное заседание состоялось без его участия.