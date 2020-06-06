Виталия Ткаленко, который был помещен в СИЗО после угрозы взорвать мост Метро в Киеве, перевели в психиатрическую больницу. Он будет находиться в медучереждении до 29 июля.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщили журналисты проекта Pavlovsky News.

Так, вчера, после осмотра Ткаленко медики пришли к выводу, что у него есть склонность к суициду. В связи с этим суд изменил меру пресечения с ареста на помещение в специализированное медучереждение.

Уже в пятницу, 5 июня, около 16:00 подсудимого перевели в Киевскую психиатрическую больницу №3, которая расположена в селе Глеваха под Киевом. Журналисты пытались выяснить детали о пациенте у работников больницы, однако там заявили, что они работают только по будням и никакой информации не предоставили.

Напомним, что 1 июня движение на мосту Метро в Киеве было перекрыто из-за того, что на горячую линию полиции позвонил Виталий Ткаленко и заявил, что мост заминирован. Через некоторое время "минер" был задержан.

На суде по этому делу 3 июня суд пришел к решению заключить Ткаленко под стражу на два месяца с залогом в 315 тысяч гривен.

Стоит отметить, что во время заседания Ткаленко заявлял о том, что хочет покончить жизнь самоубийством и жаловался на проблемы с центральной нервной системой.