По состоянию на субботу, 6 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у четырех бойцов Вооруженных сил Украины. Всего в украинской армии зафиксировали 135 случаев с начала пандемии.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На самоизоляции всего находятся 626 бойцов ВСУ, из которых через три дня вернуться на службу смогут 22 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 142 человека. Летальных исходов четыре.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинской армии уже четвертый военный умер от коронавируса.

Также мы сообщали, что в ВСУ за сутки коронавирусом заразились 20 военных, половина из них - в Харьковской области.