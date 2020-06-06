Все тесты на коронавирус, которые были сделаны в селе Черновка (Черновицкая область), показали положительный результат. Точное количество жителей населенного пункта, заболевших Covid-19, пока неизвестно.

Об этом в субботу, 6 июня, написал глава сельсовета Георгий Бота на своей странице в Facebook.

"Ситуация сложная! И это не где-то в соседнем селе, а рядом с нами! На каждом шагу подстерегает опасность - можно заразиться Covid-19! Все анализы, которые были сделаны накануне - положительные! Больных много!", - заявил чиновник.

По его словам, на данный момент два жителя Черновки госпитализированы, остальные лечатся дома.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, в Черновицкой области зафиксировано 3585 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее в Минздраве сообщили, то Черновицкая область не готова к следующему этапу ослабления карантинных ограничений.